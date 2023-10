POL-LDK: Anhängerplane aufgeschlitzt + Diebe im Gartenbauverein + Schöffengrund-Schwalbach: Autodiebe stehlen zwei Q5 + Unfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Greifenstein: Anhängerplane aufgeschlitzt

Rund 1.800 Euro wird der Besitzer eines Anhängers aufbringen müssen, nachdem ihm Unbekannte die Plane aufgeschlitzt hatten. Das Fahrzeug parkte zwischen Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 06.00 Uhr in der Kirchbodenstraße. Vermutlich mit einem Cuttermesser schnitten die Täter am Heck des Anhängers die Plane ein. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Werdorf: Diebe im Gartenbauverein

Auf Beute aus einen Geräteschuppen hatten es Diebe auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins abgesehen. Am Donnerstagmorgen stellten Mitglieder auf dem im Mühlweg gelegenen Gelände fest, dass zwei Schuppen durchsucht worden waren und an einem Bauwagen der Riegel gewaltsam geöffnet wurde. Hieraus ließen die Täter mehrere Flaschen Bier sowie etwas Münzgeld mitgehen. Zeugen, die die Diebe auf dem Gelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels - Schöffengrund-Schwalbach: Autodiebe stehlen zwei Q5

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Autodiebe im Braunfelser Windmühlenweg sowie im Keltenring in Schwalbach zu. In Braunfels machten sich die Unbekannten an einem grauen Q5 zu schaffen. In Schwalbach erwischte es den Besitzer eines schwarzen Q5. In beiden Fällen setzten die Diebe die Diebstahlsicherungen außer Betrieb, öffneten die Fahrzeuge und fuhren davon. Die Audis haben jeweils einen Wert von rund 35.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen 21.00 Uhr und 07.40 Uhr am schwarzen Q5 im Windmühlenweg in Braunfels beobachtet? Wer hat die Täter zwischen 22.30 Uhr und 05.00 Uhr am grauen Q5 im Keltenring beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Verbleib der mit den Kennzeichen LDK-W 779 und WZ-AK 375 zugelassenen Audis machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Driedorf, Bischoffen und Braunfels: In Graben geschleudert

Zu gleich drei Unfällen, die für die Fahrer im Straßengraben endeten, rückten Polizisten aus dem Lahn-Dill-Kreis gestern aus. Gegen 17.30 Uhr kam der 26-Jährige Fahrer eines BMW bei Driedorf-Mademühlen von der Landstraße ab. Der 3-er überschlug sich dort. Für den Greifensteiner ging es mit Kopf- und Armverletzungen in ein Siegener Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Knapp eine Stunde später, gegen 18.40 Uhr, landete an der B255 bei Bischoffen-Niederweidbach ein Auto im Straßengraben. Der Fahrer des Renaults geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schleuderte von der Straße. Der 31-jährige Wetzlarer am Steuer des Franzosen blieb unverletzt. Mit leichten Verletzungen überstand um 21.35 Uhr eine 20-jährige Opelfahrerin ihren Ausflug in den Straßengraben. Sie hatte zwischen Braunfels und Bonbaden die Kontrolle über ihren Wagen verloren und in der Folge von der Straße abgekommen. Die in Weilburg lebende Unfallfahrerin wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen mit leichten Verletzungen ins Weilburger Krankenhaus transportiert. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

