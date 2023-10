Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Stein gegen Haustür geschleudert + Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs + Unbekannter wirft Nägel und Schrauben in Ulmer Höfe +

Dillenburg (ots)

Herborn: Backstein geworfen -

Ein lauter Schlag schreckten gestern am späten Abend Bewohner eines Hauses in der Walther-Rathenau-Straße auf. Die Täter schleuderten gegen 22.30 Uhr einen Backstein gegen die Haustür des an der Einmündung zur Augustastraße gelegenen Hauses. Die Höhe der Reparaturkosten können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter gegen 22.30 Uhr im Bereich der Walther-Rathenau-Straße oder der Augustastraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt -

Besorgte Verkehrsteilnehmer meldete sich gestern Abend bei den Wetzlarer Ordnungshütern. Diese hatten einen Benzfahrer beobachtet, der gegen 22.45 Uhr in gefährlicher und unsicherer Fahrweise auf der Braunfelser Straße unterwegs war. Eine Wetzlarer Streife stoppte den Mercedes und kontrollierte den 45-jährigen Fahrer. Dieser stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache durchführte. Ermittlungen ergaben, dass der Wetzlarer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf den 45-Jährigen kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Greifenstein-Ulm: Nägel in Hof geworfen -

Vermutlich um Schäden an Reifen oder anderen Fahrzeuge hervorzurufen, warf ein Unbekannter Nägel in zwei Höfe. Bereits seit Wochen finden die Bewohner eines Anwesens in der Ulmer Straße sowie in der Straße "Rosengarten" immer wieder Nägel, Schrauben und Muttern auf dem Boden ihrer Höfe. Die Straßen oder benachbarte Höfen blieben bisher verschont. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat sein Mitte September Personen beobachtet, die in der Ulmer Straße oder im Rosengarten Nägel in die Höfe warfen? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

