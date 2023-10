POL-LDK: + 9-Jähriger schwer verletzt nach Hundeangriff + Einbruch in Haiger + Autospiegel in Ehringshausen abgetreten + Audi Q5 in Burgsolms gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Eschenburg-Eibelshausen: Hunde greifen 9-Jährigen an -

Schwere Verletzungen trug ein 9-Jähriger am Samstagmorgen davon, nachdem zwei Hunde ihn angriffen hatten. Der im selben Haus lebende Junge betrat dort eine Wohnung in der sich die beiden American Staffordshire Rüden aufhielten. Unmittelbar nach dem Betreten der Wohnung griffen ihn die beiden Hunde an. Der 9-Jährige trug mehrere Bisswunden davon. Von der Kinderklinik in Siegen aus, wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklink nach Bonn verlegt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die beiden Hunde wurden sichergestellt und sind in einer Liegenschaft der Hessischen Polizei untergebracht.

Haiger: Diebe im Bauhof -

Auf Beute aus dem Bauhof und den Stadtwerken Haiger hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen sie in den Bauhof und zwei benachbarte Gebäude der Stadtwerke ein. Sie durchwühlten Räume nach Beute und brachen zudem Mitarbeiter-Spinde auf. Nach einer ersten Einschätzung fehlen mehrere hundert Meter Kupferkabel. Der Wert der Beute liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 18.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Hüttenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Spiegel abgetreten -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte an zwei Pkw in der Straße "Am Bahnhof" aus. Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 00.15 Uhr und 11.00 Uhr traten sie gegen die Außenspiegel eines grauen Peugeot 206 und die eines schwarzen Ford Kuga. Neue Spiegel werden die Besitzer insgesamt rund 450 Euro kosten. Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Solms-Burgsolms: Audi Q5 gestohlen -

In der Haydnstraße ließen Diebe heute Morgen einen rund 30.000 Euro teuren Audi SUV mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich gegen 02.25 Uhr zwei Diebe an dem schwarzen Q5 zu schaffen machten. Sie überwanden die Diebstahl- und Startsicherungen des Wagens und fuhren davon. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter einen sogenannten Funkwellenverstärker benutzten. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat heute in den frühen Morgenstunden in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug im Haydnweg beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Q5 mit den Kennzeichen "LDK-H 5057" machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

