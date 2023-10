Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Mit Bauschaum Hyundai lahm gelegt + Zwei Damen als wichtige Zeugen gesucht + Fuß überfahren und geflohen + Stromkabel geklaut + Biker stürzt + Nach Unfallfluchten Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

Aßlar: Hyundai lahm gelegt -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem Hyundai zurückließ. Am Montagabend, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr parkte der schwarze i20 in der Europastraße, in Höhe der Hausnummer 16. Die Täter sprühten Bauschaum in die Türen, die Bremsen und in die Räder des Kleinwagens, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit ist. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Reiskirchen: Radfahrerin stürzt auf Landstraße / Polizei sucht zwei ältere Damen als wichtige Zeugen -

Der Sturz einer 56-jährigen Radfahrerin auf der Kreisstraße zwischen Reiskirchen und Wetzlar, etwa in Höhe der "Honigmühle" beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Die Langgönserin war am Sonntagnachmittag dort unterwegs. Etwa gegen 14.00 Uhr passierte sie die Honigmühle. Zu diesem Zeitpunkt traten zwei ältere Damen auf die Fahrbahn, die die Radlerin offensichtlich übersehen hatten. Diese musste eine Bremsung einleiten und stürzte in der Folge zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Wetzlarer Krankenhaus, wo sie mit Kopfverletzungen stationär aufgenommen werden musste. Am Unfallort blieben die beiden Damen zunächst stehen, verließen aber mit dem Rettungswagen die Örtlichkeit. Beide sollen zwischen 70 und 80 Jahre alt gewesen sein. Die Wetzlarer Polizei sucht die beiden Damen als wichtige Zeugen und bittet diese sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Braunfels: Fußgängerin über den Fuß gefahren und geflohen -

Leichte Verletzungen trug eine 15-jährige Fußgängerin nach einer Kollision mit einem Citroen davon. Die Jugendliche war am Montagabend, gegen 19.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Leuner Straße in Richtung Ferborner Straße unterwegs. Aus der Ferborner Straße bog der Fahrer eines weißer Citroen C3 ab, ohne auf die Fußgängerin zu achten. Der Citroen fuhr über den Fuß der Jugendlichen, die eine Prellung am Fuß davontrug. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach Angaben der 15-Jährigen war der Fahrer zwischen 70 und 80 Jahre alt, hatte weiße längliche Haare und trug eine schwarze Brille. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dessen weißen Citroen C3 machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit den Ermittlern der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels-Neukirchen: Stromkabel erbeutet -

Aus einer Scheune in der Hohlstraße ließen Diebe ein Starkstromkabel mitgehen. Die Täter verschafften sich Zutritt und griffen sich den etwa 500 Meter langen, fünfadrigen Strang mit einem Kabelquerschnitt von 16 Quadratmillimeter. Den Wert des Kabels beziffert der Bestohlene auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Diebe zwischen Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr in der Hohlstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Mit Motorrad gestürzt -

Mit Prellungen und Schürfwunden überstand ein 69-jähriger Motorradfahrer einen Sturz mit seinem Chopper. Der in Solms lebende Biker war am Montagabend, gegen 17.40 Uhr auf der Landstraße zwischen Bonbaden und Solms unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er ins Rutschen und kam zu Fall. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Reparaturkosten an seiner Maschine schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Haiger, Hörbach, Flammersbach, Braunfels und Leun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die entsprechenden Dienststellen unter den genannten Telefonnummern entgegen.

Herborn-Hörbach: Einen Schaden von rund 800 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Hörbacher Kreisverkehr an einem VW-Bus zurück. Der Fahrer des gelben Bullis musste am Samstagmittag, um kurz vor zwölf, mit seinem Multivan von Hörbach kommend am Kreisverkehr zur Bundesstraße 277 halten. Plötzlich überholte ihn dort eine silberfarbene A-Klasse und fuhr in den Kreisverkehr hinein. Dabei streifte der Fahrer des Benz das Heck des Bullis und beschädigte auf dessen Fahrerseite den Radkasten und die Beleuchtung. Die Polizei geht davon aus, dass die silberfarbene A-Klasse einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite davongetragen haben muss. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen silberfarbenen A-Klassen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Flammersbach: Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Rosenstraße geparkten Honda. Zwischen 18.00 Uhr und 10.30 Uhr prallte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug gegen den grauen Civic. Auf der Fahrerseite der Frontstoßstange sowie am dortigen Radkasten und der Beleuchtung blieben Schäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Braunfels: Im Windmühlenweg prallte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen einen in Höhe der Hausnummer 7 geparkten Mazda. Der Fahrer machte sich auf und davon, ohne sich um den rund 500 Euro teuren Blechschaden an dem schwarzen MX-5 zu kümmern. Zeugen, die die Kollision am Freitag, zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Nach einem Parkplatzrempler am Rewe-Markt im Röntgenweg bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Samstagspätabend, gegen 22.40 Uhr beobachtete eine Zeugin den Zusammenstoß. Demnach rangierte der Fahrer eines grauen Fiat Punto rückwärts auf dem Parkplatz und stieß dabei gegen einen blauen VW Caddy. Anschließend fuhr der Punto in Richtung Leun davon. Der mit zwei Personen besetzte Punto hatte eine LDK-Zulassung. Die Schäden an der Front des VW belaufen sich auf rund 3.500 Euro. Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem Fiat Punto mit frischem Unfallschaden am Heck machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Eine beschädigte Fahrertür ließ ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz des Herkules-Centers in der Straße "Hinterm Graben" zurück. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer am Montag, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr dort beim Rangieren gegen die Tür eines weißen Mazda MX-30 stieß und sich aus dem Staub machte. Die Reparatur wird rund 3.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Braunfels: Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Weilburger Straße bittet der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr parkte auf einem Parkplatz zur Poststraße eine weiße Mercedes B-Klasse. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Benz und ließ einen rund 1.500 Euro teuren Schaden zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

