Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Senkingstraße / Rudolf-Diesel-Straße wurde am gestrigen Montagmorgen, gegen 07:10 Uhr, ein Fußgänger schwer verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 40-jähriger Hildesheimer mit einem VW Caddy aus der Senkingstraße nach links in die Rudolf-Diesel-Straße ein und erfasste dabei einen 56-jährigen Mann aus Hildesheim, der in diesem Moment die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Steuerwalder Straße überquerte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und war nicht ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW erlitt einen Schock.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell