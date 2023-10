Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schülerin leicht verletzt + Scheiben eingeschlagen + Metalldiebe in Münchholzhausen + BMW durchwühlt + Trolley erbeutet + Auf Bagger geschossen? +

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Langenaubach: Leicht verletzt nach Zusammenprall -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 10-Jährige gestern Nachmittag einen Zusammenstoß mit einem VW Bus. Die Schülerin stieg gegen 15.30 Uhr in der Langenaubacher Straße aus dem Schulbus und wollte hinter diesem die Straße überqueren. Hierbei erfasste sie der Bullifahrer, der von Rabenscheid kommend in Richtung Haiger unterwegs war. Die Haigererin trug eine Kopfverletzung sowie Prellungen davon. Der 27-jährige Fahrer des VW Busses, der im Landkreis Altenkirchen lebt, kam mit dem Schrecken davon. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung der Schülerin und brachte sie anschließend zu weiteren Untersuchungen in eine Kinderklinik in Siegen.

Dillenburg: Scheiben eingeschlagen -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergriffen sich Unbekannte in der Maibachstraße an zwei Pkw. Zwischen 22.20 Uhr und 06.40 Uhr schlugen sie die Scheibe eines weißen Renault Clio ein und griffen sich aus diesem eine Geldbörse samt Kundenkarten und Personalausweis. An einem blauen VW T5 Bus schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein und traten gegen diese. Die Schäden summieren sich auf rund 1.200 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar-Münchholzhausen: Einbrecher fliehen ohne Beute -

Wahrscheinlich weil sie sich gestört fühlten, brachen Diebe ihr Vorhaben ab, aus einer Firma in der Sudetenstraße Metalle mitgehen zu lassen. Die Einbrecher schnitten den Zaun des Geländes auf, brachen in das Firmengebäude ein und legten verschiedene Metalle zum Abtransport bereit. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22.00 Uhr und 03.30 Uhr, beobachteten, werden gebeteten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Aus BMW bedient -

In der Frankenstraße schlugen Diebe an einem braunen dreier BMW zu. Der Wagen parkte zwischen Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr in einem Hof. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der BMW nicht verschlossen wurde. Die Täter durchwühlten das Handschuhfach und verschiedene Ablagen und ließen ein Portemonnaie samt Bargeld, Kredit- und Kundenkarten sowie Führerschein und Personalausweis mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Reisekoffer erbeutet -

Ein schwarzer Golf rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Der VW stand zwischen dem 28.09.2023 (Donnerstag), gegen 18.30 Uhr und dem 29.09.2023 (Freitag), gegen 11.00 Uhr in der Franziskanerstraße, auf dem Parkplatz des Avignonanlage. Die Fondtüren waren nicht verschlossen, so dass die Diebe einfaches Spiel hatten: Sie erbeuteten einen orange-blauen Reisekoffer auf dem ein Bild der Freiheitsstatue aufgebracht ist und durchwühlten zudem das Handschuhfach des Golfs. Hinweise zu den Dieben erbitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Albshausen: Auf Bagger geschossen? -

Nachdem Unbekannte einen Bagger in der Bahnhofstraße beschädigten, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr entdeckten Mitarbeiter des Bauunternehmens, dass die rechte Scheibe der Kabine sowie der rechte Außenspiegel beschädigt waren. Die Polizei schließt nicht aus, dass auf den orangefarbenen Bagger geschossen wurde. Die Ermittler suchen Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Mittwochmorgen in diesem Zusammenhang in der Bahnhofstraße Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell