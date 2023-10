Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Mehrere Autoscheiben in Dillenburg eingeschlagen + Diebe auf dem Pendlerparkplatz + Unfallflucht in Dillenburg + Corsa beschädigt + Keine Beute aus Fahrkartenautomat + Toyota gestohlen + ... +

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Diebe am P&R - Parkplatz -

Am Pendlerparkplatz an der Abfahrt der A45 machten sich Diebe an einem hellgrauen VW Caddy zu schaffen. Sie schlugen auf der Fahrer- und Beifahrerseite jeweils eine Scheibe ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Spiegel abgefahren -

Am Sonntag, zwischen 10.45 Uhr und 1515 Uhr, touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer beim Vorbeifahren den Spiegel eines in der Straße "Schlossberg" geparkten Citroen. Der weiße C1 stand in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand. Für einen neuen Spiegel werden für die Besitzerin etwa 300 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Diebe auf Beute aus Fahrzeugen aus -

In der Straße "Hohl" erbeuteten Autoaufbrecher eine Geldbörse. In der Nacht von Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, auf Donnerstag, gegen 07.50 Uhr, schlugen sie eine Scheibe eines grauen Volvo SUV ein und griffen sich die Geldbörse. Etwa im selben Zeitraum versuchten Diebe ihr Glück an einem in der Hintergasse geparkten weißen Hyundai i10. Auch hier schlugen sie eine Scheibe ein - ließen aber nach einer ersten Einschätzung der Besitzerin keine Wertsachen mitgehen. In der Maibachstraße vernahm eine Anwohnerin am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04.00 Uhr ein Scheibenklirren. In diesem Zusammenhang hatten Unbekannte die Scheiben eines weißen Clios und eines blauen VW Busses eingeschlagen. Die Polizei schließ nicht aus, dass die Aufbrüche von einem oder mehreren Tätern begangen wurden. Sie sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der "Hohl" oder in der Hintergasse beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr am Donnerstagmorgen Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: An Corsa vergriffen -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte in der Freiherr-vom-Stein-Straße aus. Am Donnerstag, zwischen 03.00 Uhr und 12.00 Uhr, parkte dort in Höhe der Hausnummer 27 ein schwarzer Opel Corsa. Die Täter ließen die Luft aus einem Reifen heraus, montierten das vordere Kennzeichen ab, verbogen es und klemmten es hinter einen Scheibenwischer. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Werdorf: Fahrkartenautomat Ziel von Dieben -

Auf Beute aus dem Fahrkartenautomaten hatten es Diebe am Bahnhof Werdorf abgesehen. Heute Früh, gegen 02.10 Uhr, lösten die Täter den Aufbruchalarm des Automaten aus. Offensichtlich hatten sie das Gas einer Lacksprühdose in den Münzschacht eingeleitet und gezündet. Die Verpuffung beschädigte den Automaten - an die Geldkassette gelangten die Täter nicht. Die Sachschäden beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter gegen 02.10 Uhr am Bahnhof oder später auf der Flucht beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hochelheim: Toyota gestohlen -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen Autodiebe im Leihgesterner Weg zu. Zwischen 23.15 Uhr und 07.30 Uhr überwanden die Täter die Diebstahlsicherungen des grauen Lexus "LS500" und fuhren mit dem rund 70.000 Euro teuren Wagen davon. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe heute Nacht im Leihgesterner Weg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des SUV mit den Kennzeichen "LDK-KF 15" machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Zusammenstoß fordert Verletzte -

Nach einem Zusammenstoß gestern Abend auf der Landstraße zwischen Braunfels und der Bundesstraße 456 musste ein Beteiligter mit leichten Verletzungen im Weilburger Krankenhaus behandelt werden. Zwei Kleinkinder wurden vorsichtshalber ebenfalls ärztlich untersucht. Gegen 19.45 Uhr war eine 35-jährige Fordfahrerin in Richtung der Bundesstraße unterwegs. Vor ihr fuhr ein Audi A3. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der 52-jährige Audifahrer aus Solms langsam fuhr, um in Höhe eines Feldweges nach links von der Landstraße abzubiegen. Die Fordfahrerin setzte in dem Moment zum Überholen des Audis an, als dieser nach links zog. Der Ford prallte in das Heck des Audis. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi um 180 Grad herum. Die in Hadamar lebende Fordfahrerin verlor die Kontrolle über den Kuga, schleuderte nach rechts in den Straßengraben, wo der Wagen zum Stehen kam. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des verletzten Audifahrers. Im Fond des Fords saßen ein 3-jähriges Mädchen sowie ein 15 Monate alter Junge. Beide wurden vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in die Uni-Klinik nach Gießen gebracht. Der Alkoholtest des Solmser erbrachte einen Wert von 0,73 Promille - er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sowohl der Ford, als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Landstraße bis etwa 21.00 Uhr gesperrt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 12.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

