POL-LM: +++ Einbrecher von Bewohner überrascht +++ Körperverletzungen +++ Berauschter Mann auf Diebestour in Hadamar - Festnahme +++ Verletzte nach Unfällen +++

1. Einbrecher von Bewohner überrascht,

Dornburg-Frickhofen, Marktstraße, Freitag, 29.09.2023, 18:50 Uhr

(wie) Am Freitagabend ist in Frickhofen ein Einbrecher von einem Hausbewohner überrascht und so in die Flucht geschlagen worden. Ein Unbekannter hatte das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Marktstraße betreten und mit einer Brechstange versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar misslang, gelangte der Einbrecher über ein Kellerfenster in das Haus. Im Inneren versuchte der Täter dann eine Zwischentür vom Keller zum Wohnbereich aufzubrechen. Während der Einbrecher noch im Keller war, kehrte ein Hausbewohner zurück. Da dieser verdächtige Geräusche im Kellergeschoss hörte, sah er von außen nach und entdeckte das geöffnete Fenster. Kurz darauf floh der Einbrecher ohne Beute durch ein weiteres Fenster und konnte vom Hausbewohner noch gesehen werden, wie er in Richtung Marktplatz davonrannte. Er wurde beschrieben als circa 18 Jahre alt, circa 185 cm groß, kräftig gebaut und bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem hellgrauen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Nach Streit zugeschlagen,

Selters, Obere Wiesenau, Freitag, 29.09.2023, 23:00 Uhr

(wie) Ein Mann ist am späten Freitagabend in Niederselters nach einem Streit zunächst von einer Frau und dann von zwei Männern geschlagen worden. Der 38-Jährige hatte sich mit einer Unbekannten in der Straße "Obere Wiesenau" getroffen. Als beide im Pkw saßen kam es zu einem Streit über die Bezahlung einer beabsichtigten Dienstleistung. Hierbei soll die Frau mit ihrer Handtasche plötzlich zugeschlagen haben. Außerhalb des Fahrzeuges seien dann zwei unbekannte Männer dazugekommen und hätten auf den 38-Jährigen eingeschlagen. Mit einer der Frau bereits ausgehändigten Menge Bargeld flohen die drei schließlich in unbekannte Richtung. Sie konnten von den Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden. Die Frau wurde als braunhaarig und mit einer beigen Jacke bekleidet beschrieben. Die Schläger sollen beide dunkel bekleidet und einer davon etwas dicker gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Gruppen schlagen sich an zwei Tagen,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Donnerstag, 28.09.2023, 14:00 Uhr und Freitag, 29.09.2023, 17:30 Uhr

(wie) In Limburg ist es am Donnerstag und Freitag zu Körperverletzungen im Bereich der City-Arkaden gekommen, bei denen jeweils dieselben Männer aufeinander trafen. Die Polizei wurde zunächst am Donnerstagnachmittag in die Dr.-Wolff-Straße gerufen, da es dort eine handfeste Auseinandersetzung in und an einem Café gegeben hatte. Hierbei war es zu einem Streit, Beleidigungen und schließlich auch Gewalt gekommen. Ein 28-Jähriger und ein weiterer Mann waren auch mit einem Cuttermesser angegangen und leicht verletzt worden. Am späten Freitagnachmittag gerieten dieselben Männer mit weiteren Unterstützern wieder in den City Arkaden aneinander. Diesmal sollen "nur" Fäuste eingesetzt worden sein, mehrere Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei kontrollierte mehrere Personen, durchsuchte einige Männer und sprach Platzverweise aus. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise dazu werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen genommen.

4. Grundlos geschlagen,

Limburg, Zeppelinstraße, Samstag, 30.09.2023, 18:45 Uhr

(wie) Am Samstagabend hat ein betrunkener Mann in Limburg grundlos auf zwei Menschen an einer Bushaltestelle eingeschlagen. Ein Zeuge verständigte gegen 18:45 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte, wie in der Zeppelinstraße ein Mann eine Frau geschlagen habe. Die herbeigeeilte Streife konnte den 43-jährigen Schläger an einer Bushaltestelle sitzend antreffen. Der Zeuge und die Frau befanden sich in der Nähe. Offenbar war die Frau mit ihrem Sohn in der Zeppelinstraße unterwegs gewesen, als sie den 43-Jährigen passieren wollten. Dieser habe unvermittelt mit einer Chipstüte auf die Köpfe der Fußgänger eingeschlagen und das Kind zudem noch in den Bauch geschlagen. Ein Grund für den Angriff ergab sich den aufnehmenden Beamten nicht, zudem wollte sich der betrunkene 43-Jährige nicht erklären. Der Mann wurde mit einem Platzverweis belegt, dem er auch nachkam. Die Mutter fuhr anschließend mit ihrem Sohn zu einem Arzt. Die Polizei in Limburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Berauschter Mann auf Diebestour in Hadamar - Festnahme, Hadamar, Mainzer Landstraße, Samstag, 30.09.2023

(wie) Am Samstag hat ein berauschter Mann in Hadamar eine ganze Reihe von Diebstählen begangen und ist schließlich festgenommen worden. Die Polizei wurde am Samstagvormittag zunächst in die Mainzer Landstraße gerufen, da dort ein Mann ein E-Bike aus einer Garage entwendet hatte. Hierbei hatte der Dieb einige Kupferrohre am Tatort hinterlassen, mit denen er zuvor vom geschädigten gesehen worden war. Während die Streifen nach dem Fahrraddieb suchten, meldete sich ein Mann von einem Drogeriemarkt in der direkten Nähe, da ihm Gegenstände von seinem Fahrrad gestohlen worden waren. Während der Mann den Beamten den Täter beschrieb, kam ein weiterer Radfahrer vom nebenan gelegenen Supermarkt hinzu, der ebenfalls bestohlen worden war. Die Täterbeschreibung deckte sich mit der des gesuchten Fahrraddiebes. Kurz darauf meldete sich ein Gartenbesitzer bei der Polizei, da er in seiner Gartenhütte auf einen Dieb getroffen war, der versucht hatte mehrere Gegenstände zu entwenden. Der Unbekannte floh nach dem Aufeinandertreffen mit dem Hüttenbesitzer. Auch in diesem Fall wurde den Beamten dieselbe Person als Täter beschrieben. Den 40-Jährigen konnte die Polizei schließlich an einer Apotheke in der Mainzer Landstraße festnehmen. Er war dort als verdächtige Person gemeldet worden. Der polizeibekannte Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und wurde festgenommen. Das entwendete E-Bike hatte er nicht mehr bei sich, zwischenzeitlich hatte er ein Mountainbike gestohlen und das E-Bike bei dessen Besitzer stehen lassen. Im Hotelzimmer des 40-Jährigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut und stellten dieses sicher. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam untergebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Heckscheibe eingeschlagen,

Limburg-Linter, Jahnstraße, Samstag, 30.09.2023, 23:45 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Limburg-Linter die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen worden. Ein oder mehrere Täter hatten sich im Schutze der Dunkelheit einem in der Jahnstraße geparkten grünen Dacia Duster genähert. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde schließlich die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und so ein Schaden in Höhe von circa 300 EUR verursacht. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

7. Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Elbtal, Landesstraße 3046, Freitag, 29.09.2023, 21:50 Uhr

(wie) Am später Freitagabend sind bei einem Verkehrsunfall bei Elbtal vier Menschen verletzt worden, als ein Pkw von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Ein 18-Jähriger war mit einem Seat auf der L 3046 von Frickhofen in Richtung Elbtal unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Straße ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich der Seat und blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen des Pkw verletzt, von denen der Rettungsdienst drei ins Krankenhaus brachte. Der stark beschädigte Seat musste abgeschleppt werden.

8. Ebenfalls von Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Merenberg, Bundesstraße 49, Sonntag, 01.10.2023, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist bei Merenberg ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich nach einem Aufprall im Graben überschlagen. Ein 20-Jähriger war mit einem BMW auf der B 49 von Limburg kommend in Richtung Weilburg unterwegs. Hierbei überholte er zusammen mit einem anderen unbekannten Pkw eine Zeugin mit sehr hoher Geschwindigkeit. In der Abfahrt Allendorf kam der BMW in der leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab, überfuhr die Gegenfahrbahn und geriet in den dortigen Straßengraben. Als dieser an einer Wiesenzufahrt endete, prallte der BMW gegen das Hindernis und überschlug sich. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde die drei Insassen verletzt, sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der vollkommen zerstörte BMW musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt und schätzt den Sachschaden auf 15.000 EUR. Hinweise zu dem Unfall und der Fahrweise des BMW in der Zeit vor dem Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

9. Zwei Verletzte nach Auffahrunfall,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Sonntag, 01.10.2023, 14:30 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall bei Bad Camberg sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Hyundai die L 3031 in Richtung BAB 3. Kurz vor der Autobahnauffahrt bremsten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt. Dies bemerkte der 41-Jährige zu spät und prallt gegen das Heck eines Fiat, der von einer 57-Jährigen gesteuert wurde. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum gegen das Heck eines Audi geschoben, an dessen Steuer ein 33-Jähriger saß. Bei dem Unfall wurden die 57-Jährige und der 33-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Den Hyundai und den Fiat mussten Abschleppdienste abtransportieren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp 15.000 EUR.

