Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Landkreis Gifhorn (ots)

In Leiferde, Gifhorn und Wilsche kam es zu Einbrüchen in Wohnhäuser, die Polizei sucht Zeugen. Im Tatzeitraum von Montag, 06.11.2023, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 09.11.2023, 17:50 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Haus an der Südstraße in Leiferde auf. Die Räume des Hauses wurden anschließend nach Wertsachen durchsucht. Die Taten in Gifhorn und dem Ortsteil Wilsche ereigneten sich beide am gestrigen Donnertag. In der Mühlenstraße in Wilsche brachen die Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf und durchsuchten die Räume. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr. Ebenfalls durch die Terrassentür wollten sich am Abend unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Am Fuchsberg verschaffen. Die entsprechenden Geräusche nahm eine Nachbarin gegen 20:35 Uhr wahr, sie trat daraufhin auf die eigene Terrasse, um Nachschau zu halten. Dies bemerkten die Täter und flüchteten daraufhin vom Tatort.

In allen Fällen entkamen die Täter nach ihren Handlungen unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den beschriebenen Taten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell