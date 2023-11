Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Rauschfahrten am Wochenende

LK Gifhorn (ots)

Die Polizei beendete am vergangenen Wochenende die Fahrten mehrerer Autofahrer. Am späten Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Gifhorn nach einem Zeugenhinweis den Fahrer eines Ford Focus in der Gifhorner Torstraße. Der 45-Jährige zeigte Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Andere Beamte der Polizei Gifhorn unterzogen am Samstagnachmittag den Fahrer eines Opel Corsa einer Verkehrskontrolle. Diese fand gegen 15:30 Uhr in der Celler Straße in Gifhorn statt. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-jährigen Fahrer ergab das Ergebnis von 1,81 Promille. Gegen den Mann wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet, die Autoschlüssel wurden sichergestellt, weitere Fahrten untersagt. Am frühen Sonntagabend, gegen 17:40 Uhr, waren es Beamte der Polizei Wittingen, die die Fahrt eines 46-Jährigen in Hankensbüttel stoppten. Bei der Kontrolle des Ford-Fahrers in der Wittinger Straße stellte sich nicht nur heraus, dass dieser mit 1,75 Promille alkoholisiert war, sondern dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Später am Sonntagabend, gegen 20:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Gifhorn in Sprakensehl einen 79-jährigen Autofahrer. Der Mann gab den Konsum von Alkohol zu und erklärte die Einnahme von Medikamenten. Diese können nach einer ersten Bewertung Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben. Auch diesem Autofahrer wurde folglich eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt, er muss sich einem Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell