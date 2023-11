Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Raub einer Tasche

Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem Raub zum Nachteil einer 80-Jährigen. Die Frau ging am gestrigen Montag, gegen 18:30 Uhr, vom Eingang der Sparkasse an der Nordhoffstraße zu ihrem davor geparkten Pkw. Auf dem kurzen Weg näherte sich der Frau ein bislang unbekannter Täter von hinten. Der Unbekannte entriss der Frau die Tasche aus der Hand und flüchtete anschließend über einen Waldweg beim dortigen Regenrückhaltebecken. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzkräften der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser wurde als männlich, 30-40 Jahre alt und ca. 170-175 cm groß beschrieben. Das Haupthaar sei an den Seiten nahezu glattrasiert und oben auf dem Kopf lockig sowie von bräunlicher Farbe gewesen. Die Bekleidung war in dunkelgrauer Farbe.

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen der Tat und Hinweise zum Täter. Entsprechende Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell