POL-KN: (Überlingen a.R., Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden bei Unfall an der Einmündung Bodanstraße

K6158 (13.01.2024)

Überlingen a.R. (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend an der Einmündung der Bodanstraße auf die Kreisstraße 6158 ereignet hat. Ein 57-Jähriger bog mit einem VW Passat, von der Bodanstraße kommend, nach links auf die K6158 ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten BMW einer 28-Jährigen, die von der Kreisstraße nach links auf die Bodanstraße abbiegen wollte. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, am BMW in Höhe von rund 8.000 Euro.

