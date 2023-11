POL-MK: Polizeibeamte legen Transporter still

Menden/Iserlohn (ots) - Ein 55-jähriger Mann aus Menden hat am Wochenende mehrfach die Polizei beschäftigt und wurde zweimal in Gewahrsam genommen. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr randalierte er zunächst in einem Modegeschäft an der Unteren Promenade. Mehrmals nahm er Jacken von einem Ständer und versuchte ...

mehr