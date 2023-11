Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw/ Pkw zerkratzt/ Schrottdiebe müssen Schrott zurückbringen

Letmathe (ots)

An der Untergrüner Straße wurde in der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntagsvormittags die Scheibe eines blauen Astra Station Wagon eingeschlagen. Unbekannte entwendeten aus dem Fahrzeug einen Verbandkasten, zwei Flaschen Wasser und den Aschenbecher. Dafür hinterließ der Täter einen Regenschirm.

An der Lindenstraße wurde am Wochenende ein schwarzer VW Golf rundherum erheblich zerkratzt. Der Eigentümer bemerkte den Schaden am Sonntag gegen 13.30 Uhr und rief die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Zwei Männer haben am Samstagmorgen Schrott von dem Grundstück am Dümpelacker gestohlen. Zeugen beobachteten das Fahrzeug und meldeten es der Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckte eine Polizeistreife den beschriebenen Sprinter. Damit waren zwei in Dortmund gemeldete Männer (17 und 29) unterwegs. Sie mussten den Schrott vom Dümpelacker zurückbringen und den Rest ihrer Ladung am Bringhof entsorgen. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. (cris)

