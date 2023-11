Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad gestohlen/ Busscheibe eingeschlagen/ Klimaanlagen von der Wand gerissen/ Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Aus einer Sammelgarage an der Bieler Straße wurde ein Fahrrad gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich nur sehr grob eingrenzen zwischen dem 28. Oktober und Samstag, 11.11 Uhr. Es handelt sich um an anthrazit/weiß/schwarzes Crossbike der Marke Scott Sportster P6 Lady mit einem Aufkleber des Verkäufers "Joos".

Eine 15-Jährige hat am Freitagmittag einen Nothammer in einem Bus aus der Halterung geschnitten, ihrem zwölfjährigen Begleiter übergeben, der damit eine Scheibe des Busses zerstörte. Der Bus stoppte an der Haltestelle Kathof Center/Leckinger Straße und der Fahrer holte die Polizei. Die übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten und schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigungen.

An der Straße Poth wurden am späten Freitagabend, vor Mitternacht, zwei Klimaanlagen einer Konditorei aus der Fassade gerissen und beschädigt. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 7.30 Uhr, wurden in der Wasserstraße mehrere Schaufensterscheiben und Hausfassaden mit Graffiti.

Eine 75-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter Im Wiesengrund bestohlen. Am Eingang hatte sie ihren Einkaufszettel aus der Geldbörse geholt und die Börse wieder in ihre Handtasche gesteckt. Zehn Minuten später, gegen 16.50 Uhr, suchte sie an der Kasse vergeblich nach der Geldbörse. Offenbar wurde sie gestohlen. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamten veranlassten eine KUNO-Sperrung, so dass die mit verloren gegangene Bankkarte nicht mehr im Einzelhandel eingesetzt werden kann. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht vor Taschendieben. Die suchen vor allem in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

