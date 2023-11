Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Halle auf einem Werksgelände an der Balver Straße ein. Dort entwendeten sie Kupfer und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Am vergangenen Sonntag, um 18.35 Uhr, brannte an der Ringstraße ein Renault Trafic. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte haben am Sonntag aus einer Grundstückseinfahrt an der Waldenburger Straße Bauteile einer Photovoltaikanlage gestohlen. Ein Unternehmen ist seit einigen Tagen mit der Installation der Anlage beschäftigt. Am Sonntagmorgen fiel auf, dass diverse Materialien fehlten. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie am Sonntag kurz nach 1 Uhr eine männliche Person die Kartons und Materialien abtransportiert. Der Unbekannte ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat dunkelblonde bis braune Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell