Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale, 2x Diebstahl, gegen Schaufenster uriniert, Angriff auf Vollstreckungskräfte, zweimal an einem Wochenende im Gewahrsam

Menden/Iserlohn (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Menden hat am Wochenende mehrfach die Polizei beschäftigt und wurde zweimal in Gewahrsam genommen. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr randalierte er zunächst in einem Modegeschäft an der Unteren Promenade. Mehrmals nahm er Jacken von einem Ständer und versuchte damit, das Geschäft zu verlassen; mehrmals nahmen ihm die Mitarbeiterinnen die Ware ab. Darauf wurde der erheblich alkoholisierte Mann aggressiv und begann, Mitarbeiter und Kunden anzuschreien und mit erhobenen Fäusten auf sie loszugehen. Schließlich verließ er ohne Ware das Geschäft, stoppte draußen auf der Straße Autos und schrie die Fahrer an. Die Polizei wurde gerufen und traf den Mann auf der Brücke. Eine sprachliche Verständigung war nicht möglich. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen eines versuchten Ladendiebstahls. Um 15.30 Uhr versuchte der 55-Jährige, in einem Geschäft an der Walramstraße eine Flasche Wodka zu stehlen. Mitarbeiter hielten ihn fest, der Erwischte wehrte sich mit Kratzen und Schubsen. Die Mitarbeiter brachten ihn zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er versuchte, die Polizeibeamten zu bespucken. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Das Gericht wurde informiert und eine Strafanzeige geschrieben wegen eines räuberischen Diebstahls.

Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen 12 Uhr urinierte er von außen gegen die Schaufensterscheibe einer Bäckerei. Durch die Blicke der erstaunten Zuschauer in der Bäckerei, darunter Kinder, ließ er sich nicht stören. Erneut nahmen ihn die Polizeibeamten mit, um ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung ins Gewahrsam zu bringen. Der erheblich alkoholisierte Mann beschimpfte die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend unter anderem als "Fotze" und "Schwuchtel", schlug und trat nach ihnen und versuchte, sie zu bespucken. Eine Ärztin bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Ein Richter wurde kontaktiert. Der 55-jährige bekam Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell