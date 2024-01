POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Wilhelmsfeld (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr kam ein 18-jähriger Renault-Fahrer in der Schriesheimer Straße von der Fahrbahn ab, wonach dessen Fahrzeug unvermittelt in Flammen aufging. Der 18-Jährige war auf der L596 von Ziegelhausen kommend in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs, als im Kreuzungsbereich ...

mehr