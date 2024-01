Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Autofahrer nimmt Linienbus Vorfahrt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 19:30 Uhr missachtete im Kreuzungsbereich der Karl-Metz-Straße/Alte Eppelheimer Straße ein derzeit noch unbekannter Autofahrer die Vorfahrt eines mit Fahrgästen besetzten Linienbusses, wodurch ein Passagier leicht verletzt wurde. Der Bus war auf der Karl-Metz-Straße in Richtung Betriebshof unterwegs, als er nach links in die Alte Eppelheimer Straße einbiegen wollt. Der Unbekannte war mit einem silbernen Kleinwagen auf der Eppelheimer Straße aus Richtung Mittermaierstraße kommend unterwegs und fuhr ohne zu stoppen über die Kreuzung. Um eine Kollision zu verhindern musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, wobei ein 30-jähriger Mann im Bus zu Fall kam und sich verletzte. Ohne zu halten fuhr der Autofahrer weiter und entkam unerkannt. Der verletzte Fahrgast musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell