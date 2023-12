Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6178, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6178 zwischen Ehingen und Aach - Mercedes kommt von der Fahrbahn ab (01.12.2023)

Engen, K6178 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6178 zwischen Ehingen und Aach ist ein Autofahrer am Freitagnachmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und dabei verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr mit einer Mercedes A-Klasse von Ehingen in Richtung Aach. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts in den Grünstreifen, touchierte einen Leitpfosten und prallte schließlich in mehrere Bäume eines angrenzenden Waldes, ehe der Mercedes liegenblieb. Der 20-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der A-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Höhe des am Leitpfosten und den Bäumen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen war mit einem Fahrzeug und 10 Helfern zur Unterstützung an der Unfallstelle.

