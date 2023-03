Polizei Mettmann

POL-ME: Aufgrund schlechter Wetterprognose: Polizei verschiebt Verkehrssicherheitsaktion auf dem Panoramaradweg - Heiligenhaus - 2303094

Mettmann (ots)

Wie bereits berichtet, hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann am kommenden Sonntag (26. März 2023) eine Verkehrssicherheitsaktion für Pedelec-Fahrende auf dem Panoramaradweg in Heiligenhaus geplant (siehe Pressemeldung OTS 2303085 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5469089).

Aufgrund des zu erwartenden regnerischen, windigen und kalten Wetters hat die Polizei nun entschieden, die Verkehrssicherheitsaktion am kommenden Sonntag abzusagen und auf einen neuen Termin zu verschieben. "Wir möchten mit unserer Aktion möglichst viele Fahrrad- und Pedelec-Fahrende ansprechen. Bei der aktuellen Wetterprognose ist aber davon auszugehen, dass an diesem Tag nur wenige auf dem Zweirad unterwegs sein werden. Daher werden wir die Aktion verschieben", so Verkehrssicherheitsberater Jens Jaraczewski-Kuhlen von der Kreispolizeibehörde Mettmann. Sobald der neue Termin feststeht, wird dieser frühzeitig angekündigt.

