POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt gleich mehrere Betrüger - Hilde - 2303090

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 22. März 2023, stellte die Polizei, dank aufmerksamer Zeugen, gleich mehrere Betrüger, die in der Hildener Fußgängerzone zunächst einen 85-jährigen Senioren bestohlen und anschließend eine 42-Jährige bedroht hatten. Die Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 11:10 Uhr wurde ein 85-jähriger Hildener auf dem Nové-Mesto-Platz von einem weiblichen Duo mittels eines vorgehaltenen Klemmbretts um eine Spende für Kinder gebeten. Während der hilfsbereite Senior 20 Euro aus seinem Portemonnaie übergab, nutzte eine der Frauen den Moment aus und entwendete weiteres Scheingeld aus der geöffneten Geldbörse des Mannes. Dieser bemerkte die Tat jedoch unmittelbar und forderte die Diebin lautstark zur Rückgabe des Bargeldes auf.

Während das Duo zunächst unerkannt fußläufig in Richtung Schwanenstraße flüchtete, bat der Senior mehrere zufällig vor Ort anwesende Zeugen um Hilfe. Während eine 62-jährige Haanerin die Polizei alarmierte, verfolgten ein 17- und ein 36-jähriger Hildener couragiert das Duo und konnten dieses schlussendlich im Nahbereich stellen. Alarmierte Beamte der Polizei Hilden nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 19 und 25 Jahren vorläufig fest. Sie brachten sie zur Polizeiwache Hilden und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung konnte bei der 19-Jährigen die am Körper versteckte Tatbeute in Höhe von 195 Euro aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen 13 Uhr alarmierten erneut aufmerksame Zeugen die Polizei, nachdem sie mehrere verdächtige Personen auf dem Warrington Platz in der Hildener Fußgängerzone festgestellt hatten. Die mindestens vierköpfige Personengruppe, die mit einem Kleinkind in einem Kinderwagen mehreren Fußgängern zunächst Rosen verschenkt und dann anschließend um eine Spende gebeten hatte, war mit einer 42-jährigen Hildenerin in Streit geraten. Die Dame war nach dem Erhalt der Rose, nach eigenen Angaben, um eine Spende in Höhe von 10 Euro gebeten worden. Als sie dies ablehnte und die Rose zurückgeben wollte, sei es zu einem Streit mit der Gruppe gekommen, in dessen Verlauf sie bedroht wurde.

Die Beamten konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung drei weibliche Tatverdächtige im Alter von 18, 19 und 37 Jahren auf der Straße Am Kronengarten mitsamt dem Kleinkind antreffen. Sie stellten zahlreiche Rosen sowie ein Klemmbrett fest, mittels dem die Tatverdächtigen augenscheinlich in betrügerischer Absicht Spenden gesammelt hatten.

Die allesamt aus Velbert stammenden Frauen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Hilden gebracht. Zudem konnten die Beamten den 30-jährigen Velberter ermitteln, der die 42-jährige Hildenerin zuvor bedroht haben soll. Gegen das Quartett wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Rosen sowie das Klemmbrett sichergestellt.

Die Kriminalpolizei übernahm in beiden Fällen die weitere Bearbeitung. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen. Insbesondere mit der sogenannten "Klemmbrett-Masche" versuchen Betrügerinnen und Betrüger Mitleid zu erregen, um so eine Geldspende zu erhalten. Wenn Sie von einer solchen Person angesprochen werden, seien Sie misstrauisch. Zumeist handelt es sich nicht um seriöse Spendenaufrufe und das von Ihnen gespendete Bargeld wird schlussendlich missbräuchlich verwendet. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei! Achten Sie zudem während des Gesprächs unbedingt auf Ihre mitgeführten Wertgegenstände.

