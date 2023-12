POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Türen der Hauptwache der Feuerwehr in der Steinstraße - Polizei bittet um Hinweise (01./03.12.2023)

Stockach (ots) - Bereits am Montag, 27.11.2023, hat ein unbekannter Täter ein auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weißmühlenstraße abgestelltes Auto beschädigt. Im Zeitraum zwischen 11.15 Uhr und 11.50 Uhr zerkratzte der Unbekannte die Beifahrerseite eines grauen VW Golfs mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund ...

mehr