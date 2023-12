Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Auf schneebedeckter Straße ins Schleudern geraten und gegen Laterne sowie Hauswand geprallt

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Glatteisunfalls, der sich am Sonntagvormittag im Bereich der Hochschule für Musik auf der Hans-Lenz-Straße ereignet hat. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Golf auf der Hans-Lenz-Straße in Richtung Hauptstraße. Infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet der Golf im Bereich der Hochschule für Musik ins Schleudern, prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne und schließlich gegen die Wand eines angrenzenden Gebäudes. Personen wurden nicht verletzt. An dem Auto, der Laterne und der Gebäudewand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

