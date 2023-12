Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter legt Schrottfahrrad auf die Straße - Auto fährt drüber - 1.500 Euro Schaden (03.12.2023)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag ein Schrottfahrrad auf die Fahrbahn der Georg-Fischer-Straße gelegt. Ein 23-jähriger Skodafahrer erkannte das auf der Straße liegende Rad jedoch zu spät und fuhr darüber. Dabei entstand an dem Skoda ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

