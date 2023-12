Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Drei Autos in Unfall mit hohem Sachschaden verwickelt (02.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Villinger Straße. Als eine 63-jährige VW Touran Fahrerin auf Höhe der Einmündung Wartenbergstraße vor ihm abbremste, konnte ein 56-Jähriger mit einem Mercedes C 180 auf schneeglatter Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Touran. Dabei drehte sich der Mercedes nach links, wo er auch noch mit einem entgegenkommenden Dacia Duster eines 55-Jährigen zusammenstieß. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Gesamtschaden an VW und Dacia schätzte die Polizei auf insgesamt circa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell