Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Glätteunfall - 14000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Glätteunfall, der am Freitagabend an der Einmündung der Bismarckstraße auf die Grabenstraße passiert ist, hat rund 14000 Euro Sachschaden gefordert. Eine 42-jährige Frau bog gegen 19.30 Uhr mit einem VW Tiguan von der Grabenstraße nach rechts auf die Bismarckstraße ab. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 31-Jähriger mit einem Audi A3 auf der Bismarckstraße dem Einmündungsbereich. Beim Versuch zu bremsen, geriet der Audi auf der mit Schnee bedeckten Straße ins Rutschen, prallte zunächst in die Seite des abbiegenden Tiguans, streifte anschließend eine Steinabgrenzung des Anwesens Grabenstraße 15 und blieb erst kurz vor der Hauswand des Gebäudes stehen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ob Sachschaden an der Steinabgrenzung eingetreten ist, muss noch geklärt werden.

