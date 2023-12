Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen-Harras, Lkr. Tuttlingen) Entgegenkommende Autos auf einem Waldweg ins Rutschen geraten und aufeinander gefahren - 9000 Euro Schaden

Wehingen-Harras, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei entgegenkommende Autos sind am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, auf einem Richtung Oberheimer Straße führenden und mit Schnee bedeckten Waldweg in der Nähe des "Harras-Sees" ins Rutschen geraten und frontal gegeneinander geprallt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. An den beiden Autos, einem BMW X3 einer 26-jährigen Autofahrerin und an einem VW Bus Caravelle eines 25-jährigen Fahrers, entstand rund 9000 Euro Sachschaden. Aufgrund der an beiden Autos ausgelösten Unfall-E-Calls fuhren Feuerwehr, Rettungswagen und ein Notarzt zu der gemeldeten Unfallstelle, mussten jedoch nicht eingesetzt werden.

