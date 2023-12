POL-KN: (Geisingen, BAB A81, Parkplatz Unterhölzer Wald, Lkr. Tuttlingen) Dieselkraftstoff aus einem Lastwagen entwendet

Bad Dürrheim (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag im Zeitraum von 17.30 - 23.00 Uhr auf dem Parkplatz des Solemar in Bad Dürrheim. Bislang unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Ausparken den neben ihm ordnungsgemäß abgestellten Ford Focus an der vorderen linken Stoßstange und ...

mehr