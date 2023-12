POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Personengruppe wird nach Verlassen einer Gaststätte angegriffen (03.12.2023)

Konstanz (ots) - Am Freitag gegen 16:45 Uhr gingen bei der Rettungsleistelle und der Polizei mehrere Anrufe bezüglich einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße in Konstanz ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte drang schwarzer dichter Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss. Die 82-jährige Wohnungsinhaberin befand sich noch in der ...

mehr