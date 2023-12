Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Wohnungsbrand (01.12.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 16:45 Uhr gingen bei der Rettungsleistelle und der Polizei mehrere Anrufe bezüglich einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße in Konstanz ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte drang schwarzer dichter Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss. Die 82-jährige Wohnungsinhaberin befand sich noch in der Wohnung, um ihre Katzen in Sicherheit zu bringen. Die 82-jährige Frau sowie eine weitere Hausbewohnerin aus dem 3. Obergeschoss konnten durch die Feuerwehr mittels Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem Vollbrand in der Küche der Wohnung. Gegen 17:15 Uhr meldet die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Durch das Brandgeschehen erlitten drei Hausbewohner sowie ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation. Die drei Bewohner wurden zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100´000 Euro. Die Brandwohnung war nicht mehr bewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten gegen 18.45 Uhr wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell