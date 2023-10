Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Täter flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Samstag (14.10.2023) oder Sonntag (15.10.2023) in der Marabustraße die Scheiben von zwei geparkten Autos eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Die Täter schlugen zwischen Samstag, 08.00 Uhr und Sonntag, 08.00 Uhr an einem Mercedes die Seitenscheibe der Fahrertür ein und durchsuchten das Auto. An einem BMW schlugen die Diebe zwischen 22.30 Uhr und 08.00 Uhr die hintere rechte Seitenscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug. In beiden Fällen flüchteten die Täter ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

