POL-S: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (14.10.2023) am Kelterplatz in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw Audi gegen 12.25 Uhr die Haldenrainstraße in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße. An der Kreisverkehrsanlage übersah er vermutlich das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die in Fahrtrichtung Bahnhof ...

