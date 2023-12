Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Schwerer Verkehrsunfall (01.12.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Mainaustraße/Theodor-Heuss-Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem 2 Personen verletzt und hoher Sachschaden entstand. Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Tesla befuhr die Mainaustraße in Richtung Sternenplatz. Ein 45-jähriger Lenker eines VW Golf fuhr auf der Mainaustraße stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Theodor-Heuss-Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Ampel und es kam im Kreuzungsbereich zu einer frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Fahrer des Tesla leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golf wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 75´000 Euro. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblicher Verkehrsbeeinträchtigung. Gegen 18:15 Uhr war der Bereich wieder frei befahrbar.

