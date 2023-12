Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, BAB A81, Lkr. Tuttlingen) Auto mit Anhänger gerät ins Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab - über 10.000 Euro Schaden

Trossingen, BAB A81, Lkr. Tuttlingen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden an einem Auto mit Anhänger hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesautobahn A 81, Fahrtrichtung Stuttgart, auf Höhe Trossingen ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem Range Rover - Anhängergespann auf der A 81 in Richtung Stuttgart. Auf dem Anhänger befanden sich zwei Autos. Infolge einer nicht an die winterlichen Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet das Auto-Anhängergespann etwa auf Höhe Trossingen ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei drehte sich der ziehende Range Rover und die beiden auf dem Anhänger geladenen Autos rutschten aufgrund einer mangelnden Sicherung vom Hänger. Sowohl das Anhängergespann als auch die beiden geladenen Autos blieben auf dem Grünstreifen liegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde ein Abschleppdienst benötigt.

