BPOL-HH: "Gleisgänger" mit 1,7 Promille - Alkoholisierter Mann sorgt für Streckensperrungen am Hamburger Hauptbahnhof- Bundespolizei warnt vor leichtsinnigen Verhalten an Bahnanlagen

Hamburg (ots) - Am 06.11.2023 gegen 10.20 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.28) im S-Bahnhaltepunkt Holstenstraße fest. Zuvor rauchte der deutsche Staatsangehörige offensichtlich eine Crackpfeife am Bahnsteig und geriet dadurch in das Visier der ...

mehr