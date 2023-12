Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen) Ins Rutschen geraten und gegen Schutzplanken geprallt - Unfall fordert rund 11000 Euro Schaden

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 11000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagnachmittag auf der zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Kreisstraße 5913 zwischen Schura und Spaichingen ereignet hat. Kurz nach 15 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Ford Focus auf der K 5913 von Schura kommend in Richtung Spaichingen. In einer Linkskurve geriet der Ford infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte mit voller Wucht gegen die Schutzplanken. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Mehrere Schutzplankenstücke wurden mit rund 1000 Euro beschädigt. Die Fahrerin des Fords blieb unverletzt, erlitt jedoch einen leichten Schock. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos. Während dieser Zeit musste die K 5913 im Bereich der Unfallstelle einseitig gesperrt werden.

