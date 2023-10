Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Burgberg: Brand eines leerstehenden Hauses

Verden (ots)

In der Nacht auf Donnerstag geriet an der Straße Burgberg ein seit Jahrzehnten leerstehendes Haus in Brand. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und daraufhin um kurz nach 1 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Als das Großaufgebot an Brandbekämpfern und die Polizei eintrafen, stand das Haus bei starkem Funkenflug bereits in Vollbrand. Den Feuerwehrleuten gelang es, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen, die Nachlöscharbeiten (derzeit andauernd) zur Bekämpfung von Glutnestern jedoch wird noch längere Zeit beanspruchen. Verletzte waren durch das Feuer nicht zu beklagen. Die Schadenhöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das zuvor schon ohnehin marode Haus, das gemeinhin auch als "Verdens Geistervilla" bezeichnet wurde, ist nunmehr vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur unklaren Brandursache führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Verdener Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell