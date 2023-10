Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Cannabisanbau im Einfamilienhaus - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Oyten. Am Freitag, den 13.10.2023 stellten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in einem Einfamilienhaus an der Augsburger Straße eine sogenannte Indoorplantage sicher. In Indoorplantage werden Cannabispflanzen im Haus illegal angebaut und unter Kunstlicht aufgezüchtet. Im Oytener Fall waren es insgesamt über 400 Pflanzen, die die Ermittler sicherstellen mussten. Zuvor hatten umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden auf die Spur dreier Männer im Alter von 34, 37 und 41 Jahren geführt. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten gegen sie Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ein.

Unbekannter schlägt jugendlichen Radfahrer - Zeugen gesucht

Verden. Auf dem Adolph-Kolping-Weg wurde am Montag gegen 19:30 Uhr ein 16-jähriger Radfahrer unvermittelt von einem Fußgänger geschlagen. Der Jugendliche war hier mit einem gleichaltrigen Freund auf dem Rad unterwegs, vom Andreaswall kommend in Richtung Ysostraße. Auf dem Adolph-Kolping-Weg näherten sich ihnen plötzlich zwei unbekannte Fußgänger. Einer der beiden schlug mit einem unbekannten Gegenstand gegen das Gesicht eines 16-Jährigen, der dadurch leicht verletzt wurde. Das Motiv für den Angriff ist unklar. Die beiden Jugendlichen konnten sich anschließend in Sicherheit bringen und Anzeige bei der Polizei Verden erstatten. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den zwei Angreifern geben können. Die Täter werden als zwei etwa 18-jährige Männer beschrieben, einer mit schwarzer Hautfarbe und weiß-blauer Jacke, sein Komplize mit etwas hellerem Teint und weißer Jacke. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuerwehreinsatz an der Kulmer Straße

Vollersode/Wallhöfen. Vermeintlich kalte Asche, die in einer Biotonne entsorgt worden war, führte in der Nacht auf Dienstag auf einem Grundstück an der Kulmer Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Am Montagnachmittag hatte ein Anwohner die Asche in die Tonne geworfen, woraufhin sich in den Folgestunden Flammen entwickelten, die sich über die Tonne hinaus auf weitere Mülltonen sowie auf einen Zaun ausweiteten. Ein Nachbar nahm den Brand wahr und alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die das Feuer letztlich ablöschten und so den Schaden begrenzen konnten. Verletzt wurde niemand.

