POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall aufgrund Alkoholgenuss und Müdigkeit

Burghaun. Am Sonntag (30.04.) befuhr ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Rotenburg a.d. Fulda die B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Geländer des Aufganges zur Haunebrücke. Von dort wurde der Pkw abgewiesen, prallte noch gegen das Verkehrszeichen "Kraftfahrstraße" und gegen eine Wegweisertafel. Danach kam das Fahrzeug am linken Fahrbahnrand in dem dortigen Gebüsch total beschädigt zum Stehen. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Rotenburger Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die freiwillige Feuerwehr Burghaun unterstützte die Polizeistreife beim Absichern der Unfallstelle und der halbseitigen Sperrung der Bundesstraße.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Montag (01.05.), gegen 19:55 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer die K67 aus Richtung Alheim-Niederellenbach kommend in Richtung Alheim-Heinebach. Kurz nach dem Ortsausgang von Niederellenbach verlor der Verursacher in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr links in die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Nach einem Zeugenhinweis konnte der verunfallte Pkw (schwarzer VW-Golf, Kombi) anschließend durch die eingesetzte Streifenbesatzung unfallbeschädigt in der Nürnberger Straße in Heinebach geparkt vorgefunden werden. Der Zeuge hatte beobachtet, dass der Fahrer sowie beide Mitfahrer zu Fuß Richtung Sportplatz geflüchtet und dort durch die Fulda geschwommen waren. Danach hätten sie die Flucht zu Fuß in die Feldgemarkung von Niederellenbach fortgesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbeten unter 06623/937-0. Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Gegen geparkten PKW gefahren und Unfallflucht begangen

Lauterbach. Am Donnerstag (27.04.2023), um 8 Uhr, parkte eine 39-jährige Fahrerin aus Herbstein ihren Opel Vivaro-B auf einer ausgewiesenen Parkfläche in der Lessingstraße in Höhe der Hausnummer 2. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich seitlich am Opel vorbei und streifte diesen. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab - ein Leichtverletzter

Schotten-Eschenrod. Am Sonntag (30.04.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Yamaha-Fahrer aus Mannheim die B276 von Eschenrod in Richtung Schotten. Dabei kam er in einer Rechtskurve kurz vor dem Haus Hubertus nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Bei Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und dass kein Versicherungsschutz für das Motorrad bestand.

Polizeistation Lauterbach

