Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher im Industriegebiet

Verden. In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Marie-Curie-Straße ein. Nach Einschlagen eines Fensters gelangten sie in das Gebäude, das sie nach möglichem Diebesgut suchten. Letztlich sind sich vermutlich ohne Beute geflüchtet. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Bargeld und Laptops entwendet

Ottersberg. In eine Tierarztpraxis an der Großen Straße brachen in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters stiegen die Unbekannten in die Praxis ein, wo sie Bargeld und Laptops fanden und stahlen. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Dachstuhl gerät in Brand

Ritterhude. An der Habichthorster Straße geriet am Dienstagnachmittag ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Nach unmittelbar zuvor ausgeführten Dachdeckerarbeiten bemerkte ein 34-jähriger Bewohner des Hauses Brandgeruch, zusätzlich löste dann noch ein Rauchmelder aus. Daraufhin alarmierte der 34-Jährige die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte und durch ihren Löscheinsatz einen noch größeren Schaden verhindern konnte. Letztlich wurde niemand verletzt, der Rettungswagen vor Ort kam daher nicht zum Einsatz. Der Sachschaden jedoch ist beträchtlich und dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Das Obergeschoss des Hauses ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat bereits während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache aufgenommen und den Brandort für weitere Untersuchungen zunächst beschlagnahmt.

Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Osterholz-Scharmbeck/Ohlenstedt. In Ohlenstedt kontrollierten am Dienstagabend gegen 19 Uhr Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen 24-jährigen Autofahrer. Ein Drogentest bei dem Mann verlief positiv, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den 24-Jährigen leiteten die Beamten zudem ein Verfahren ein. Er hat sich nun auf ein hohes Bußgeld sowie auf ein Fahrverbot einzustellen.

Vier Verletzte

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Settenbecker Straße (B74) wurden am Dienstag gegen 11:30 Uhr vier Personen verletzt. Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als er unachtsam auf einen vor ihm abbremsenden 35-jährigen BMW auffuhr. Anschließend kollidierte der 23-Jährige noch mit einem am Fahrbahnrand geparkten SUV. Der Unfallverursacher sowie alle drei Insassen im BMW erlitten leichte Verletzungen. Zudem entstand beträchtlicher Sachschaden den drei beteiligten Autos. Gegen den Fahranfänger leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Alleinbeteiligt gegen Baum

Schwanewede. Auf dem Molkereiweg (L149) wurde am Dienstag gegen 20 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der junge Mann befuhr mit einem VW den Molkereiweg in Richtung Neuenkirchen, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links in den Seitenraum geriet. Dort kollidierte er mit zwei Straßenbäumen. Am VW entstand ein Totalschaden, der Wagen musste daher abgeschleppt werden. Der 23-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, er wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell