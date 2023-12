Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Gartenstraße - VW ID streift Mercedes der V-Klasse - 3.000 Euro Schaden (02.12.2023)

Steißlingen (ots)

Eine Unfallflucht im Begegnungsverkehr hat sich am Sonntagabend, gegen 20.40 Uhr, auf der Gartenstraße ereignet. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Mercedes der V-Klasse auf der Gartenstraße in Richtung Bergstraße. Um einem entgegenkommenden VW Golf ID die Durchfahrt zu ermöglichen, hielt der 21-Jährige an und gab ein Handzeichen, dass der Entgegenkommende durchfahren könne. Vermutlich aufgrund des Schnees am Fahrbahnrand zog der Unbekannte bei der Vorbeifahrt zu weit nach links und streifte mit dem Außenspiegel die Fahrerseite des Mercedes. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Zu dem flüchtigen Wagen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen oder türkisfarbenen VW ID 3 oder ID 4 mit KN-Kennzeichen handelte.

Unfallzeugen, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Golf geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

