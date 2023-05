POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Münstereifel (ots) - Am 19.05.2023 gegen 15:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer in einer Kolone von 6 Motorrädern durch einen Serpentinenverlauf im Bereich Bad Münstereifel - Nöthen. Aus ungeklärter Ursache kam er als letzter in der Gruppe auf der Gemeindestraße in einer steilen Linkskurve zu Fall. Dabei verletzte der Motorradfahrer sich so schwer, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden ...

