Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendlicher wirft Schaufensterscheibe mit Schneeball ein (03.12.2023)

Singen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung in noch unbekannter Höhe ist es am Sonntagabend in der Ekkehardstraße gekommen. Gegen 19 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie ein Jugendlicher einen Schneeball gegen die Scheibe eines Bekleidungsgeschäfts warf. Dabei ging die Scheibe zu Bruch. Der Jugendliche, der mit vier weiteren Personen unterwegs war, lief anschließend in Richtung August-Ruf-Straße davon.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

