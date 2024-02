Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (78/2024) "Schwulenmörder"-Schmierereien in der Göttinger Innenstadt - Staatschutzkommissariat ermittelt wegen Verdachts der Volksverhetzung gegen Unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben im Laufe der letzten Woche an mehreren Stellen in der Göttinger Innenstadt mit weißer oder hellblauer Kreide das Wort "Schwulenmörder" auf Gehwege geschmiert. Die beleidigende Äußerung wurde u. a. vor Lebensmittelgeschäften, Imbissen und auch Kiosken in der Goethe-Allee, der Prinzenstraße, der Nikolaistraße und der Berliner Straße aber auch an weiteren Örtlichkeiten entdeckt.

Das Staatsschutzkommissariat hat die verschiedenen Tatörtlichkeiten nach Bekanntwerden nach und nach erfasst und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Göttingen Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der "Volksverhetzung" eingeleitet.

Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

