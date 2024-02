Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (76/2024) Polizei kontrolliert 342 Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter und sonstige Fahrzeuge bei Schwerpunktaktion in Stadt und Landkreis Göttingen - 202 Verstöße registriert

Göttingen (ots)

Stadt und Landkreis Göttingen

Mittwoch, 21. Februar 2024

LANDKREIS GÖTTINGEN (jk) - Bei einer gezielten Kontrollaktion hat die Polizei am Mittwoch (21.02.24) in Stadt und Landkreis Göttingen im Laufe des Tages insgesamt 234 Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter sowie 108 sonstige Fahrzeuge angehalten und überprüft. Die Kontrollen fanden in stationärer und auch mobiler Form statt.

Im Stadtgebiet Göttingen waren Beamte u. a. in der unmittelbaren Innenstadt sowie am Geismar Tor, auf der Weender Landstraße und in der Groner-Tor-Straße unterwegs. Parallel dazu erfolgten weitere Kontrollen in den Städten Hann. Münden, Bad Lauterberg, Osterode und Duderstadt (Landkreis Göttingen). Etwa 40 Beamtinnen und Beamte waren insgesamt im Einsatz. Die Überprüfungen im Stadtgebiet Göttingen wurden zudem von zwei Mitarbeitenden des Stadtordnungsdienstes unterstützt.

Neben der Feststellung und Ahndung festgestellter Fehlverhaltensweisen gehörten verkehrserzieherische Gespräche zum festen Bestandteil der Aktion.

Insgesamt wurden an diesem Tag an allen Kontrollorten zusammen 202 Verstöße (112/Räder und Pedelecs, 34/E-Scooter, 56/sonstige Fahrzeuge) registriert, darunter u. a. Fahren entgegen der Einbahnstraße, Vorfahrtsverletzungen, Rotlichtverstöße, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren auf dem Gehweg, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel oder Handynutzung während der Fahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell