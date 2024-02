Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (74/2024) Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Gimte, Eichenstraße Dienstag, 20. Februar 2022, zwischen 09.45 und 09.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Ortsteil Gimte (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagvormittag (20.02.24) eine Seniorin von zwei falschen Handwerkern bestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 09.45 und 09.55 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Eichenstraße. Die Diebe entkamen mit diversem Schmuck. Eine genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei Hann. Münden ermittelt und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten die beiden ca. 30 bis 40 Jahre alten Betrüger gegen 09.45 Uhr an der Tür der Frau. Unter dem Vorwand, dass es "im Nachbarhaus bei Bauarbeiten einen Wasserrohbruch gegeben habe und man deshalb das Wasser abstellen müsse", erschlichen sich die Männer Zutritt ins Haus. In der Folge habe einer der Unbekannten vorgegeben, in den Keller zu gehen, während der zweite bei der Seniorin blieb und diese vermutlich bewusst ablenkte. Wenig später verließen beide "Handwerker" schlagartig das Haus. Zwei Uhren und mehrere Ringe, die der zweite Täter während des Aufenthaltes unbemerkt an sich nehmen konnte, nahmen sie mit.

Die Unbekannten sollen nach Angaben der Frau ca. 170 bis 180 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und hochdeutsch gesprochen haben. Der eine habe eine beigefarbene Windjacke angehabt. Mehr ist nicht bekannt.

Anwohner oder sonstige Zeugen, denen zur Tatzeit in der Eichenstraße oder auch im benachbarten Petersweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell