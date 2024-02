POL-GÖ: (73/2024) Dieselspur auf A 38: Autobahn in Richtung Halle ab Anschlussstelle Deiderode aktuell voll gesperrt/Erstmeldung

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen (ots)

Autobahn 38 in Fahrtrichtung Halle

Dienstag, 20. Februar 2024, gegen 07.45 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Wegen einer größeren Dieselspur ist die BAB 38 aktuell zwischen den Anschlussstellen (AS) Deiderode und Friedland in Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. Wie lange die Maßnahme bestehen bleiben muss, steht noch nicht fest. Die erforderlichen Reinigungsarbeiten werden sich vermutlich mehrere Stunden hinziehen, so eine erste Einschätzung. Der Verkehr in Richtung Halle wird ab der AS Deiderode abgeleitet. Ersten Ermittlungen zufolge, beschädigte vermutlich ein bislang unbekannter LKW am frühen Morgen im Baustellenbereich mehrere Warnbaken und setzte anschließend die Fahrt fort. Ein anderer LKW fuhr aus bislang ungeklärten Gründen über die auf der Fahrbahn liegenden Hindernisse und riss sich hierbei den Kraftstofftank auf. Es wird nachberichtet.

