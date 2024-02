Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (70/2024) Einbruch in Wohnhaus in Barlissen - Diebe stehlen Schmuck

Göttingen (ots)

Gemeinde Jühnde, Ortsteil Barlissen, Am Köppken Freitag, 9. Februar 2024, gegen 18.20 Uhr

BARLISSEN (jk) - Durch eine rückwärtige Terrassentür haben sich unbekannte Einbrecher am vergangenen Freitag (09.02.24) etwa gegen 18.20 Uhr in Barlissen (Landkreis Göttingen) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Am Köppken" verschafft. Nach ersten Informationen entkamen die Täter u. a. mit diversem Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der 05541/951-0 entgegen.

