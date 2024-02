Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (69/2024) Hebeln an der Kellertür - Drei versuchte Wohnhauseinbrüche in Landwehrhagen in der Nacht zum Valentinstag

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Schöne Aussicht, Gartenstraße und Kragenhofer Straße Nacht zu Mittwoch, 14. Februar 2024

Uschlag, Zum Fernblick

Nacht zu Dienstag, 13. Februar 2024

LANDWEHRHAGEN (jk) - Im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum Valentinstag (14.02.24) versucht, durch die Keller- bzw. eine Terrassentür gewaltsam in drei Wohnhäuser einzudringen. Betroffen waren Objekte in den Straßen Schöne Aussicht, Gartenstraße und Kragenhofer Straße. Lediglich in der Schönen Aussicht gelang es den Tätern, den Keller zu betreten. Gestohlen wurde in allen drei Fällen vermutlich nichts, so dass es beim verursachten Sachschaden blieb. Dessen Gesamthöhe ist bislang offen.

Bereits in der Nacht zu Dienstag (13.02.24) hatten Einbrecher auch im benachbarten Uschlag versucht, in der Straße "Zum Fernblick" über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus einzudringen, was ebenfalls misslang. Ob es einen Zusammenhang mit den Taten in Landwehrhagen gibt, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Staufenberg unter Telefon 05543 / 30 33 10 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell